      டெல்லியில் கனமழை: சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் 8 பேர் உயிரிழப்பு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Aug 2025 6:10 PM IST
      • தாழ்வான பகுதிகள் முற்றிலுமாக நீரில் மூழ்கி, இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது.
      • சாலைகளில் தண்ணீர் ஆறுகளை போல ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளானார்கள்.

      டெல்லியில் நேற்றும் இன்றும் பெய்த பலத்த மழையில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் பல முக்கிய சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகள் முற்றிலுமாக நீரில் மூழ்கி, இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது.

      பஞ்ச்குயன் மார்க், மதுரா சாலை, பாரத் மண்டபத்தின் நுழைவாயிலில் உள்ள சாலைகள், சாஸ்திரி பவன், ஆர்.கே. புரம், மோதி பாக் போன்ற பகுதிகள் நீரில் மூழ்கின.பல இடங்களில் சாலைகளில் தண்ணீர் ஆறுகளை போல ஓடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளானார்கள்.

      இந்நிலையில், டெல்லி ஹரிநகரில் கனமழையால் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் 8 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். பழைய பொருட்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த, குடிசைப் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் உயிரிழந்தது அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

