இந்தியா

1.58 கோடி குடும்ப அட்டைகள் முடக்கம்? மத்திய அரசு திட்டம்!

ரேஷன் அட்டைகள் உடனடியாக நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்படாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Ration cards
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Summary

பொது விநியோகத் திட்டத்தை சீரமைக்கவும், போலி பயன்பாடுகளைத் தவிர்க்கவும் கடந்த 6 மாதங்களாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கும் 1.58 கோடி ரேஷன் அட்டைகளைத் தற்காலிகமாக முடக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பொது விநியோகத் திட்டத்தில் உள்ள தரவுகளைச் சுத்தப்படுத்தி, தகுதியான பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சென்று சேர்வதை உறுதிசெய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன்படி, கடந்த 6 மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பொருட்கள் எதுவும் வாங்கப்படாமல் 'செயலிழந்த நிலையில்' இருக்கும் 1.58 கோடி குடும்ப அட்டைகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றின் விநியோகத்தை முடக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

e-KYC செய்ய 3 மாத கால அவகாசம்

ரேஷன் அட்டைகள் உடனடியாக நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்படாது என்றும், தற்காலிகமாகவே முடக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முடக்கப்பட்ட அட்டைகளின் உரிமையாளர்கள் தாங்கள் உண்மையான பயனாளிகள் தான் என்பதை உறுதிப்படுத்த 3 மாதங்கள் கால அவகாசம் வழங்கப்படும். இந்த 3 மாத காலத்திற்குள் கள ஆய்வுகள் மற்றும் e-KYC (மின்னணு வாடிக்கையாளர் சரிபார்ப்பு) முறையைப் பூர்த்தி செய்யும் குடும்ப அட்டைகள் மீண்டும் உடனடியாகச் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும். தவறும்பட்சத்தில், அந்த அட்டைகள் தரவுத்தளத்தில் இருந்து நிரந்தரமாக நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

போலி அட்டைகளை ஒழிக்கும் முயற்சி

ஏற்கனவே ரேஷன் அட்டைகளுடன் ஆதார் எண்களை இணைத்தல் மற்றும் e-KYC சரிபார்ப்பு மூலமாக நாடு முழுவதும் பல கோடி போலி மற்றும் தகுதியற்ற ரேஷன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. அதே வரிசையில், தற்போதைய இந்த நடவடிக்கையும் முறைகேடுகளைத் தடுத்து, உண்மையான ஏழை எளிய மக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் எனக் கூறப்படுகிறது.

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