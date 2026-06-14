இந்தியா

மிகத்தாழ்வாக பறந்த விமானத்தால் வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் வீட்டு உரிமையாளருக்கு காயம்

சம்பவம் நடந்தபோது சைமனும் அவரது மனைவியும் வீட்டிற்குள் இருந்தனர
மிகத்தாழ்வாக பறந்த விமானத்தால் வீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் வீட்டு உரிமையாளருக்கு காயம்
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Low-flying aircraft damages house, injures owner in Kochi

கொச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தை நோக்கி மிகத் தாழ்வாகப் பறந்து வந்த விமானம் ஒன்று, நெடும்பசேரியில் உள்ள ஒரு வீட்டின் கூரைக்கு கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தியது; இதில் வீட்டின் உரிமையாளர் காயமடைந்தார்.

இச்சம்பவம் ஒக்கல் சாந்திநகர் பகுதியில் உள்ள சைமன் கே.ஜே. என்பவரின் வீட்டில் நிகழ்ந்தது. தகவல்களின்படி, தாழ்வாக பறந்த விமானத்தால் ஏற்பட்ட கடுமையான அதிர்வுகள் மற்றும் கீழ்நோக்கிய காற்றின் அழுத்தம் காரணமாக, கூரை ஓடுகள் பெயர்ந்து உள்ளே சரிந்து விழுந்தன. சம்பவம் நடந்தபோது சைமனும் அவரது மனைவியும் வீட்டிற்குள் இருந்தனர்.

விழுந்த ஓடுகள் தாக்கியதில் அவரது தோள்பட்டையில் காயம் ஏற்பட்டது; அவர் அதற்கான மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெற்றார். ஒக்கல் பகுதிக்கு மேலே விமானம் இறங்க தொடங்கியபோது, ​​காது செவிடுபடும் வகையிலான சத்தத்தையும் கடுமையான அதிர்வுகளையும் உணர்ந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.

இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் கொச்சி சர்வதேச விமான நிலைய நிறுவனம் (CIAL) அதிகாரிகளிடம் முறையான புகார் அளித்து, இது குறித்து விசாரணை நடத்த கோரினர். இது ஒரு தனிப்பட்ட சம்பவம் அல்ல என்று அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர். கடந்த மாதமும் இதேபோன்று குடியிருப்பு பகுதிக்கு மேலே விமானம் ஆபத்தான வகையில் மிகத் தாழ்வாக பறந்த சம்பவம் ஒன்று பதிவாகியுள்ளது.

விமான நிலைய ஓடுபாதையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் குடும்பங்கள் தங்கள் பாதுகாப்பு குறித்து கவலை தெரிவித்து வருகின்றன. விமான நிலையத்தை சுற்றியுள்ள மக்கள் அடர்த்தியான குடியிருப்பு பகுதிகளில் இது போன்ற ஆபத்துகள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க, நிரந்தர தீர்வு காணுமாறு விமான போக்குவரத்து அதிகாரிகள் மற்றும் விமான நிலைய நிர்வாகத்தை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

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