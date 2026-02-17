Live
      தூத்துக்குடியில் பேராசிரியை வீட்டில் ரூ.15 லட்சம் நகை கொள்ளை
      தூத்துக்குடி

      ByMaalaimalarMaalaimalar17 Feb 2026 11:07 AM IST
      • புதுக்கோட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் மாரிமுத்து புகார் அளித்தார்.
      • கொள்ளையர்களை பிடிக்க போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை மேற் கொண்டுள்ளனர்.

      தூத்துக்குடி:

      தூத்துக்குடி புதுக்கோட்டை மேற்கு சந்தோஷ்நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மாரிமுத்து (வயது 44). இவர் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே தருவை குளம் பகுதி கிராம நிர்வாக அலுவலராக பணியாற்றி வருகிறார்.

      இவரது மனைவி கவுசல்யா (வயது 37). இவர் நெல்லை அபிசேகப்பட்டியில் உள்ள மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழகத்தில் உதவி பேராசிரியராக பணி செய்து வருகிறார்.

      இந்நிலையில் கணவன்-மனைவி இருவரும் பணி நிமித்தமாக வெளியூர் சென்றிருந்தனர். இதனால் அவர்களது வீடு கடந்த 2 நாட்களாக பூட்டப்பட்டு இருந்தது.

      இந்நிலையில் நேற்று வெளியூரில் இருந்து 2 பேரும் வீடு திரும்பினர். அப்போது வீட்டின் கதவு திறந்து கிடந்தது. அதிர்ச்சி அடைந்த 2 பேரும் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.15 லட்சம் மதிப்பிலான 12 பவுன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு இருந்தன.

      இது குறித்து உடனடியாக புதுக்கோட்டை போலீஸ் நிலையத்தில் மாரிமுத்து புகார் அளித்தார்.

      அதன் பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் முருகன் தலைமையிலான போலீசார் உடனடியாக கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்ற வீட்டிற்கு விரைந்து சென்று ஆய்வு செய்தனர். மேலும் மோப்பநாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

      வீட்டில் ஆட்கள் இல்லாததை நோட்டமிட்டு மர்ம நபர்கள் கொள்ளை சம்பவத்தை நிகழ்த்தி இருப்பதை அறிந்த போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள சி.சி.டி.வி. காட்சி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து தடயங்கள் சேகரித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

      கொள்ளையர்களை பிடிக்க போலீசார் தீவிர நடவடிக்கை மேற் கொண்டுள்ளனர்.

