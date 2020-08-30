ஊரடங்கை மீறி கூட்டம் கூடியதாக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி உள்பட 317 பேர் மீது வழக்கு

ஊரடங்கை மீறி கூட்டம் கூடியதாக அமைச்சர் பொன்முடி, லட்சுமணன் உள்பட 317 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
விழுப்புரம்:

விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க. செயலாளராகவும், முன்னாள் எம்.பி.யுமான டாக்டர் லட்சுமணன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அ.தி.மு.க.வில் இருந்து விலகினார்.

பின்னர் அவர் தி.மு.க. தலைவர் ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து தி.மு.க.வில் தன்னை இணைத்து கொண்டார்.

இதைத்தொடர்ந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அ.தி.மு.க., தே.மு. தி.க., பா.ம.க. உள்பட பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த 2,600-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் அந்தந்த கட்சிகளில் இருந்து விலகி லட்சுமணன் தலைமையிலும், முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி முன்னிலையில் விழுப்புரம் பகுதி சாலையில் ஊர்வலமாக சென்றனர்.

இந்த ஊர்வலம் தி.மு.க. கலைஞர் அறிவாலயத்தை அடைந்தது. பின்னர் அவர்கள் தி.மு.க.வில் இணையும் நிகழ்ச்சி அங்கு நடந்தது. இது தொடர்பாக விழுப்புரம் தாலுகா போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டது.

அதன்பேரில், ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி செயல்பட்டது. நோய் பரப்பும் வகையில் கூட்டத்தை கூட்டியது என்பது உள்பட 5 பிரிவுகளின் கீழ் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, லட்சுமணன் உள்பட 317 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

