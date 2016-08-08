கும்பகோணத்தில் கல்லூரி மாணவர் தூக்குபோட்டு தற்கொலை

திருவிடைமருதூர்:
விழுப்புரம் மாவட்டம் துலாம்பூண்டியை சேர்ந்தவர் நல்லதம்பி மகன் சின்னதுரை(வயது24). இவர் கும்பகோணம் முத்துப்பிள்ளை மண்டபத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் டிப்ளமோ மெடிக்கல் டெக்னீசியன் 2-ம் ஆண்டு படித்து வந்தார். அவர் கல்லூரி விடுதியில் தங்கியிருந்தார்.
இந்நிலையில் அவர் விடுதி அறையில் தூக்குபோட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவர் ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்திருந்ததாகவும், அதில் தனக்கு வாழப்பிடிக்கவில்லை என்று எழுதியிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற நாச்சியார்கோவில் போலீசார் மாணவர் உடலை கைப்பற்றி கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மாணவர் எதற்காக தற்கொலை செய்து கொண்டார்? என்று போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.