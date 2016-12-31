கிருஷ்ணன்கோவிலில் கல்லூரி மாணவி மாயம்

கிருஷ்ணன்கோவிலில் கல்லூரி மாணவி மாயமான சம்பவம் குறித்து கிருஷ்ணன்கோவில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து மாணவியை தேடி வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணன்கோவிலில் கல்லூரி மாணவி மாயம்
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்:

மதுரை விஸ்வநாதபுரத்தை சேர்ந்த 20 வயதுடைய மாணவி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே கிருஷ்ணன் கோவிலில் உள்ள ஒரு என்ஜினீயரிங் கல்லூரியில் 3-ம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

மாணவி தினமும் மதுரையில் இருந்து கல்லூரிக்கு சென்று வருவது வழக்கம். கடந்த 20-ந் தேதி காலையில் வழக்கம் போல் கல்லூரிக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்ற அவர் பின்னர் வீடு திரும்பவில்லை.

இதனால் பதட்டமடைந்த அவரது பெற்றோர், கல்லூரிக்கு சென்று விசாரித்த போது மாணவி கல்லூரிக்கு வரவில்லை என தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவரை பல்வேறு இடங்களில் தேடிப்பார்த்தனர். ஆனால் எங்கும் கிடைக்கவில்லை.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கிருஷ்ணன்கோவில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து மாணவியை தேடி வருகின்றனர்.

