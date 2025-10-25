Live
      Vignesh Shivan

      பெயர்: விக்னேஷ் சிவன்

      பிறந்த தேதி: 1985-09-18

      பட்டம்: Vignesh Shivan

      இருப்பது: Chennai

      அறிமுகம்: 2012-01-01

      நடிப்பில்: 13 ஆண்டு(கள்)

      வாழ்க்கை துணை: நயன்தாரா

      குழந்தை(கள்): 2

