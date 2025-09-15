Live
      இயக்குநர் ஜீவா| Director Jeeva

      பெயர்: ஆர்.ஜீவா

      பிறந்த தேதி: 2025-04-25

      இருப்பது: சென்னை

      நடிப்பில்: 10 ஆண்டு(கள்)

