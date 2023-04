பெங்களூர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டெல்லி அணி பந்து வீச்சு தேர்வு

பெங்களூர்:

16-வது ஐ.பி.எல். 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்ற வருகிறது. போட்டியின் 16-வது நாளான இன்று (சனிக்கிழமை) இரண்டு ஆட்டங்கள் நடக்கிறது.

இந்நிலையில் பெங்களூர் சின்னசாமி ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறும் முதல் ஆட்டத்தில் டுபெலிசிஸ் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்-டேவிட் வார்னர் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.

