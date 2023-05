டெல்லியில் வாணவேடிக்கை காட்டிய சிஎஸ்கே.. 223 ரன்கள் குவிப்பு

16-வது ஐபிஎல் தொடர் இறுதிகட்டத்தை நெருங்கி விட்டது. இன்னும் 4 லீக் ஆட்டங்களே எஞ்சியுள்ள நிலையில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதல் அணியாக பிளே ஆப் சுற்றுக்கு முன்னேறி உள்ளது.

பஞ்சாப், ஐதராபாத், டெல்லி அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றிலிருந்து வெளியேறி விட்டன.

ஐபிஎல் தொடரில் 67-வது லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற சென்னை பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி முதலில் சென்னை அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக சிவம் துபே - கான்வே களமிறங்கினர்.

இந்த ஜோடி டெல்லி அணியின் பந்து வீச்சை சிறப்பாக எதிர் கொண்டு ரன்களை குவித்தனர். இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி அரை சதம் அடித்தனர். தொடர்ந்து அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ருதுராஜ் 79 ரன்களில் அவுட் ஆனார். அடுத்த வந்த துபே 9 பந்தில் 22 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். அவர் அவுட் ஆன சிறிது நேரத்திலேயே கான்வேவும் 87 ரன்னில் அவுட் ஆனார்.

Two in Two ??@Ruutu1331 takes the aerial route and smacks quality maximums ?#TATAIPL | #DCvCSK pic.twitter.com/rWvzo6M2BG