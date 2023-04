விக்கெட் போகும்போதெல்லாம் 'அந்த சத்தம்'.. 2 சிக்சர் விளாசி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றிய டோனி

சென்னை:

சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விளையாடியதால் ரசிகர்கள் மிகவும் உற்சாகம் அடைந்தனர்.

கேப்டன் டோனி மீதான வெறித்தனமான அன்பு அதிகமாக காணப்பட்டது. இதுதான் தனது கடைசி ஐ.பி.எல். என்று ஏற்கனவே டோனி அறிவித்து விட்டதால் அவர் மீதான ஈர்ப்பு கூடுதலாகவே இருந்தது.

டாஸ் போடுவதற்கு களம் புகுந்ததும் முதல் கடைசி வரை மைதானத்தில் டோனி, டோனி, டோனி என்ற பெயர் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது.

சென்னை அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கான்வேயின் தொடக்கம் அதிரடியாக இருந்தது. இருவரும் பந்துகளை பவுண்டரி, சிக்சர்களாய் விளாசினார்கள்.

(Test)

These two sixes by Thala made me jump out of my seat #Dhoni ? pic.twitter.com/fU9dnrwjvb



இதனால் ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர். ஆனால் அவர்களது எதிர் பார்ப்பு எல்லாம் டோனி மீதே இருந்தது.



ருதுராஜ் முதல் விக்கெட்டாக 'அவுட்' ஆனது முதலே டோனி எப்போது ஆட வருவார் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாகவும் இருந்தது.

ஒவ்வொரு விக்கெட் போன போதும் டோனி பெயரை ரசிகர்கள் உச்சரித்தனர். ஆட்டம் கடைசி ஓவருக்கு சென்றது. இனி டோனி விளையாட வருவதற்கு வாய்ப்பு மிக குறைவாகவே காணப்பட்டது. கடைசி ஓவரின் முதல் பந்தில் ஜடேஜா 'அவுட்' ஆனார். இந்த அவுட்டால் ரசிகர்கள் உற்சாகம் அடைந்தனர். ஏனென்றால் அடுத்து வரபோவது டோனி தான் என்பது உறுதியானது.

டோனி பேட்டிங் செய்ய களத்துக்குள் நுழைந்ததும் ரசிகர்கள் ஒட்டுமொத்த குரலில் அவரை வரவேற்றனர். செல்போன் லைட்டை ஆன் செய்து ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரித்தனர்.

Non Stop Continuous Lightning around the Chepauk Stadium yesterday ?⚡



This moment from last night still gives us goosebumps.??



The best thing was Chennai Crowd ? what a vibe! ?#Dhoni#MSDhoni @msdhoni #CSKvsLSG#LSGvsCSK#Chepauk pic.twitter.com/yQ8MGrTAhE