பிறந்தநாளில் சிறுவனின் ஆசையை நிறைவேற்றிய ரிஷப் பண்ட்...இன்ப அதிர்ச்சியில் 6 வயது ரசிகன்

இந்திய அணியின் முன்னணி இளம் அதிரடி விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான ரிஷப் பண்ட் கடந்த டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் சிக்கி படுகாயம் அடைந்தார். அதன் காரணமாக தற்போது சிகிச்சை பெற்று வரும் அவர் காயங்கள் குணமடைந்து மீண்டும் கிரிக்கெட் களத்திற்கு திரும்ப ஒரு ஆண்டு ஆகும் என்று கூறப்பட்டது.

அவர் 50 ஓவர் உலகக் கோப்பை அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் டி20 உலக கோப்பையை கூட அவர் தவற விட வாய்ப்பு இருக்கிறது என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 25 வயதான ரிஷப் பண்ட் இப்படி தனது கரியரின் சிறப்பான ஃபார்மில் இருக்கும் நேரத்தில் இப்படி ஒரு நிலையை சந்தித்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த கடினமான சூழ்நிலையில் கூட அவர் தனது 6 வயது ரசிகரின் ஆசையை நிறைவேற்றி அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறியுள்ளது இணையத்தில் வைரலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

அதில் ரிஷப் பண்டின் ட்விட்டர் பக்கத்தை டேக் செய்த அயான் என்கிற சிறுவனின் தந்தை கூறியிருப்பதாவது:-

Hey @RishabhPant17,



Hope your recovery process is going smooth?



My son, Ayan — is your biggest fan. A heart warrior & a fellow left-hander, he aspires to be like you. He has been praying for your recovery since Dec 30.



He turns 6 today. Could you pls wish 'birthday' to him? pic.twitter.com/eeVI3CyzuT