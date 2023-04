அரைசதம் விளாசிய விராட் கோலி: டெல்லிக்கு 175 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது பெங்களூர்

பெங்களூரு:

16-வது ஐபிஎல் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதல் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் - டெல்லி கேப்பிட்டல் அணிகள் மோதுகின்றன. பெங்களூருவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி பந்து வீச்சு தேர்வு செய்தது.

அதன்படி பெங்களூர் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக விராட் கோலி - டுபிளிசிஸ் களமிறங்கினர். அதிரடியாக விளையாடிய டுபிளிசிஸ் 22 ரன்னிலும் விராட் கோலி 50 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த மஹிபால் லோமரோர் - மேக்ஸ்வெல் ஜோடி சிக்சர்கள் மட்டுமே அடித்தனர்.

மஹிபால் லோமரோர் 26 ரன்னிலும் மேக்ஸ்வெல் 24 ரன்னிலும் வெளியேறினர். அடுத்து வந்த ஹர்சல் படேல் 6 ரன்னிலும் தினேஷ் கார்த்திக் 0 ரன்னிலும் வெளியேறினர்.

