காந்தா முதல் ஜடாதாரா வரை... OTT- யில் வெளியாகி உள்ள படங்கள் குறித்து ஓர் பார்வை
இந்திய சினிமாவின் முதல் சூப்பர் ஸ்டார் தியாகராஜ பாகவதர் வாழ்க்கையை தழுவியது.
பாக்ஸ் ஆபிசில் வசூல் குவித்த இந்த படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் தமிழில் வெளியாகியுள்ளது.
திரையுலகில் ஒவ்வொரு வாரமும் பல புதிய படங்கள் ரிலீசாகி வருகின்றன. திரையரங்குகளை போலவே ஓ.டி.டி. தளங்களிலும் ஏராளமான படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரம் எந்த திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் எந்தெந்த ஓ.டி.டி தளங்களில் வெளியாகி உள்ளன என்பதைக் காணலாம்.
காந்தா
துல்கர் சல்மான், பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ், சமுத்திரகனி, ராணா டகுபதி நடிப்பில் வெளியான சினிமா. 1950-களில் தமிழ் சினிமாவின் பெரிய இயக்குனராக ஐயா இருக்க, தன் கனவுப்படத்தை சீடனான உச்ச நட்சத்திரமான நாயகனை வைத்து இயக்க தொடங்குகிறார். இருவருக்கும் இடையே ஈகோ மோதல் முற்ற படதயாரிப்பு பாதியில் நிற்கிறது. படத்தின் தயாரிப்பாளர் இருவரையும் பேசி சமாதானப்படுத்தி படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்குகிறார். இயக்குனர் தன்னுடைய நம்பிக்கைக்குரிய நாயகியை கொண்டு நாயகனை வீழ்த்த நினைக்கிறார். அவருடைய எண்ணம் ஈடேறியதா? அல்லது தனது சாமர்த்தியத்தால் சதியை நாயகன் வீழ்த்தினாரா என்பது கதை. இந்திய சினிமாவின் முதல் சூப்பர் ஸ்டார் தியாகராஜ பாகவதர் வாழ்க்கையை தழுவியது. இதை நெட்பிளிக்சிஸ் காணலாம்
ஆரோமலே
கிஷன் தாஸ், ஷிவாத்மிகா, ஹர்சத் கான், வி.டி.வி.கணேஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான சினிமா. இயக்குனர் கவுதம் மேனனின் தீவிர விசிறியான நாயகன் அவருடைய படங்களில் வருவதுபோல காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என சிறுவயதிலேயே முடிவெடுக்கிறார். ஆனால் பள்ளி, கல்லூரி காலங்களில் அவருடைய காதல் கைகூடாமல் போய்விடுகிறது. இதில் ஒரு காதல் நாயகனை போலீஸ் நிலையம்வரை கொண்டு செல்ல காதலும் வேண்டாம் கத்திரிக்காயும் வேண்டாம் என புத்திமதி சொல்லி நாயகனை அவனுடைய குடும்பம் வேலைக்கு அனுப்புகிறது. அங்கே காதல் மீது வெறுப்பு கொண்ட நாயகி மீது நாயகன் காதலில் விழ அதன் பின்னர் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் தொடர்பான கதை. இதை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.
சூப்பர்மேன்
மார்வெல் படநிறுவனத்தின் போட்டி நிறுவனமான டி.சி., சூப்பர்மேன், பேட்மேன், அக்வாமேன், வொண்டர் வுமன், ஜோக்கர் படங்களை தயாரித்து வருகிறது. டி.சி. நிறுவனத்தின் தலைவராக மார்வெல் நிறுவனத்தில் இருந்து விலகி ஜேம்ஸ் கன் பதவியேற்றதை தொடா்ந்து வெளியான முதல் டி.சி. சினிமா. அவரே எழுதி இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் சூப்பர்மேனாக டேவிட் கோரன்ஸ்பெட், லூயிஸ் லேனாக ரேச்சல் புரோஸ்னஹான் மற்றும் கொடூர வில்லனாக நிகோலஸ் ஹோல்ட் நடித்தனர். பாக்ஸ் ஆபிசில் வசூல் குவித்த இந்த படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் தமிழில் வெளியாகியுள்ளது.
3 ரோசஸ்
இஷா ரெபா, குஷிதா, ராசி சிங் நடித்துள்ள தெலுங்கு இணைய தொடர். இளம்பெண்களான நாயகிகள் 3 பேர் சிறுவயது தொடங்கி தோழிகளாக இருந்து வருகிறார்கள். மூவரும் கூட்டாக இணைந்து மும்பையில் விளம்பர நிறுவனம் ஒன்றை தொடங்கி சம்பாதிக்க முடிவெடுக்கிறார்கள். ஆனால் இவர்களோடு ஏற்கனவே முன்பகை கொண்ட வில்லன் ஒருவர் பாரீசில் இருந்து வந்து அவர்களுக்கு குடைச்சல் கொடுக்கிறார். இதன்பின்னர் நாயகிகள் வாழ்வில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் தொடர்பான கதை. ஆஹா தளத்தில் இன்று முதல் இதனை தமிழில் காணலாம்.
ஜடாதாரா
சோனாக்ஷி சின்ஹா, சுதீர் பாபு, கோசலா நடிப்பில் வெளியான தெலுங்கு சினிமா. தொழில்முறையில் நிறுவனம் தொடங்கி பேய் பிடிக்கும் தொழிலை நாயகன் நடத்தி வருகிறார். நாயகனின் பேச்சுத்திறமையும், சமயோசித அறிவும் அவரை இத்துறையில் சாதிக்க உதவுகிறது. அவருக்கு திடீரென அமானுஷ்ய கனவுகள் வந்து தொல்லை கொடுக்கின்றன. இதற்காக குறிப்பிட்ட இடத்தை தேடி பல்வேறு சூழ்ச்சிகள் நிறைந்த கிராமத்திற்கு செல்கிறார். அங்கே தீயசக்தி படைத்த பெண் ஆவி ஒன்று உலாவுவதை அறிந்த பின்னர் நாயகன் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான சினிமா. அமேசான் பிரைமில் வெளியாகி உள்ள இந்த திகில் படத்தை தெலுங்கில் காணலாம்.
இதனிடையே 20-க்கும் மேற்பட்ட வெப் சீரிஸ்களும், ஆங்கிலம், இந்தி திரைப்படங்களும் ஓ.டி.டி.தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.