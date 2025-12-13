Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      என் இசைக்கு வயதாகாது - இசையமைப்பாளர் சவுந்தர்யன்
      X

      என் இசைக்கு வயதாகாது - இசையமைப்பாளர் சவுந்தர்யன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Dec 2025 10:08 AM IST
      • சமீபத்தில் வெளியான இப்படத்தில் இவரது பாடல்கள் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.
      • இப்போதைய டிரெண்டுக்கு ஏற்றபடி இசையமைத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்.

      'சேரன் பாண்டியன்', 'புத்தம் புது பயணம்', 'முதல் சீதனம்', 'சிந்து நதிப்பூ' உள்ளிட்ட பல வெற்றி படங்களுக்கு இசையமைத்தவர், சவுந்தர்யன். 'காதல் கடிதம் வரைந்தேன் உனக்கு...', 'அடியே அடி சின்னப்புள்ள...' போன்ற இவரது பாடல்கள் இன்றளவும் பேசப்பட்டு வருகின்றன. லெனின் வடமலை இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள 'யாரு போட்ட கோடு' படத்துக்கு சவுந்தர்யன் இசையமைத்துள்ளார். சமீபத்தில் வெளியான இப்படத்தில் இவரது பாடல்கள் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.

      இதுகுறித்து சவுந்தர்யன் கூறும்போது, ''யாரு போட்ட கோடு' படத்தில் 'அச்சச்ச்சோ... மனசும் வந்துச்சோ', 'என்னோட கூட்டாளி நீதான்', 'தேன் இருக்கும் எடத்த தேடி கண்டு பிடிக்கட்டுமா...' போன்ற பாடல்கள் இளசுகள் கொண்டாடும் பாடல்களாக இருந்து வருகிறது. எனக்கு வயதாகலாம். என் இசைக்கு வயதாகவில்லை. இப்போதைய டிரெண்டுக்கு ஏற்றபடி இசையமைத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன். பாடல் வரிகளுடன் இசையும், ஒளிப்பதிவும் சேரும்போது உயிர்ப்பு ஏற்படுகிறது. அதுதான் படத்துக்கு முக்கியம்'' என்றார்.

      சவுந்தர்யன் மகன் அமர்கீத்தும் இசையமைப்பாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Next Story
      ×
        X