என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
முழு வீச்சில் நடைபெறும் இட்லி கடையின் ப்ரோமோசன் பணிகள்..!
- தனுஷ் இயக்கி நடித்துள்ளார்.
- அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.
தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும். தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அருண் விஜய் இப்படத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படம் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.
படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ஏற்கனவே வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில் தற்போது படக்குழு முழு வீச்சில் ப்ரோமோசன் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. தியேட்டர்களில் பேனர்கள் மற்றும் ஸ்டேண்ட் வைத்தல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
2ஆவது சிங்கிள் விரைவில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.
Next Story