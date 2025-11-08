Live
      சிறுகதையை தழுவி உருவாகி வரும் அங்கம்மாள் படத்தின் டீசர் வெளியீடு
      சிறுகதையை தழுவி உருவாகி வரும் அங்கம்மாள் படத்தின் டீசர் வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Nov 2025 7:02 PM IST
      எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனின் சிறுகதையை தழுவி உருவாகி வரும் அங்கம்மாள். இப்படத்தின் டீஸர் இன்று வெளியானது.

      விபின் ராதாகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் கீதா கைலாசம், சரண் சக்தி, பரணி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை ஸ்டோன் பெஞ்ச் பிலிம்ஸ், NJoy பிலிம்ஸ் உள்ளிட்ட 3 நிறுவனம் தயாரிக்கின்றன. முகமது மன்சூர் இசையமைக்கிறார். இப்படம் நவம்பர 21ம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.

