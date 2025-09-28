என் மலர்
கன்னி
வார ராசிபலன் 28.9.2025 முதல் 4.10.2025 வரை
28.9.2025 முதல் 4.10.2025 வரை
கடன் சுமை குறையும் வாரம். வார இறுதியில் ராசி அதிபதி புதன் தன ஸ்தானம் சென்று செவ்வாயுடன் இணைகிறார். 2, 8 என்ற பண பர ஸ்தானங்கள் வலிமையாக இயங்குகிறது. வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் உண்டாகும். வாங்கிய கடனை அடைப்பீர்கள். சிலர் உழைப்பை நம்பாமல் அதிர்ஷ்டத்தை தேடிச் செல்லலாம். வாழ்க்கைத் துணை, நண்பர்களின் உதவியால் சில முக்கிய பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள்.
மங்களகரமான சுப நிகழ்வுகள் கைகூடும். ஆடை, ஆபரணச் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். அலங்காரப் பொருட்கள் வீட்டை அலங்கரிக்கும். விவாகரத்து வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு வரும். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். அரசு சார்ந்த துறைகளால் ஆதாயம் உண்டு.
சனி வக்ரமாக இருப்பதால் முதலீட்டாளர்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். மனைவி வழிச் சொத்தை உயில் மாற்றம் செய்வதில் மாமனாரிடம் இருந்த எதிர்ப்புகள் அகலும். புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமை மகா விஷ்ணுவை வழிபடுவதால் கண்டகச் சனியால் ஏற்படக் கூடிய பாதிப்புகள் குறையும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406