என் மலர்
கன்னி
வார ராசிபலன் 21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
தொழில் அபிவிருத்தி ஏற்படும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் உச்சம் பெற்று உள்ளார். இவரே உங்களுக்கு தொழில் ஸ்தான அதிபதியாகவும் இருப்பதால் தொழில் ரீதியான முன்னேற்றம் அபிவிருத்தி உண்டாகும். முதல் தொழிலில் தோல்வியுற்றவர்கள் இரண்டாவது தொழிலை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு, விரும்பிய இடமாற்றம் என வாழ்க்கை ஒளிமயமாக மாறப் போகிறது.
பிற கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் சாதகமாக இருப்பதால் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழி தென்பட போகிறது. மனரீதியாக உடல்ரீதியாக அனுபவித்த வேதனைகள் விலகிச் செல்லும். வாழ்க்கைத் துணையின் உறவுகள் மூலமாக ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் குறையத் துவங்கும். நிதிநிலை, குடும்ப சூழ்நிலை, உடல் ஆரோக்கியம் ஆகிய அனைத்தும் உங்களுக்கு சாதகமாக உள்ளது.
புதிய வாகனம் வாங்குதல் வீடு கட்டுதல் போன்ற சுப பலன்கள் நடக்கும். மாணவர்கள் தியானம், யோகா, மூச்சுப்பயிற்சி கற்பதன் மூலம் மன அமைதியுடன் படிக்க முடியும். நவராத்திரி காலங்களில் அம்மன் கோவில்களில் விளக்கேற்றுவதால் உயர்வு உண்டாகும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406