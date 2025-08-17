என் மலர்
கன்னி
வார ராசிபலன் 17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
சுப பலன்கள் நடக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் லாப ஸ்தானத்தில் சுக்கிரனுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். மனம் விரும்பும் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைக்கப் போகிறீர்கள். புதிய தெம்பு மற்றும் தைரியத்துடன் வீர நடைபோடுவீர்கள். நீண்ட காலமாக தொல்லை கொடுத்து வந்த குடும்ப பிரச்சினைகள் படிப்படியாக நல்ல முடிவுக்கு வரும்.
பணக்கவலை குறையும். பாக்கிய பலத்தால் தாராளமான வரவு செலவு, பணப்புழக்கமும் உண்டாகும். கடன்கள் தீர்ந்து மன அழுத்தங்கள் குறையும். கைநிறைய பணம் புரள்வதால் புதிய சொத்துக்கள் வாங்குவீர்கள். இல்லத்தில் தடைபட்ட சுப நிகழ்வுகள் இனிதே நடைபெறும்.
புது வீடு கட்டலாம். சுப விரைய செலவுகள் ஏற்படும். அரசு வேலை வாய்ப்பு முயற்சி வெற்றி தரும்.
முன்னோர்களின் நல்லாசியும் குல தெய்வ அருளும் உண்டாகும். புத்திர பிராப்தம் கிடைக்கும். சிலர் கம்பெனி செலவில் வெளிநாடு சென்று பணிபுரியும் சந்தர்ப்பம் கிட்டும். காதலர்கள் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். உடல் ரீதியான மன ரீதியான சங்கடங்கள் குறையும். சிவனுக்கு பச்சை கற்பூரம் அபிசேகம் செய்து வழிபடவும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
ஐ.ஆனந்தி