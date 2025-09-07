என் மலர்
ரிஷபம்
வார ராசிபலன் 7.9.2025 முதல் 13.9.2025 வரை
7.9.2025 முதல் 13.9.2025 வரை
பொருளாதார தேவைகள் நிறைவேறும் வாரம். தனம், வாக்கு ஸ்தானத்தில் குருபகவான் சஞ்சரிப்பதால் அனுபவப் பூர்வமான அறிவுத்திறன் கூடும். வீண் வாக்குவாதத்தால் பிரிந்த குடும்ப உறவுகள் சகஜ நிலைக்கு திரும்புவார்கள். சுய ஜாதக ரீதியான வாக்கு தோஷம் அகலும். வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைப் புகுத்தி, லாபம் எனும் வெற்றிக் கனியைப் பறிப்பீர்கள்.
புதிய கொள்முதல் மூலமாக தொழிலில் அதிகமான ஆதாயம் ஏற்படும். குடும்பத்தினரின் ஆசைகள் தேவைகள் நிறைவேறுவதால் குதூகலமாய் இருப்பீர்கள். பெண்களுக்கு மாமியாருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு சீராகும். பூமி, வீடு மூலம் இலாபம் ஏற்படும்.
தொழில், உத்தியோக நிமித்தமாக பிரிந்த தம்பதிகள் விரும்பிய இடமாற்றம் பெற்று குடும்பமாக சேர்ந்து வாழ்வார்கள். சிலருக்கு எதிர்பாராத தலைமைப்பதவி கிடைக்கலாம். திருமண ஏற்பாடுகள் துரிதமாகும். குடும்பத்திற்கு மருமகள், மருமகன் வரும் நேரமிது. ஆரோக்கிய குறைபாடு அகலும். தினமும் லலிதா சகஸ்கர நாமம் படித்து மகா லட்சுமியை வழிபடவும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406