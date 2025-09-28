என் மலர்
ரிஷபம்
வார ராசிபலன் 28.9.2025 முதல் 5.10.2025 வரை
28.9.2025 முதல் 4.10.2025 வரை
முக்கிய தேவைகள் பூர்த்தியாகும் வாரம். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சனி பகவானின் பார்வையில் சூரியன் சஞ்சரிக்கிறார். ஆன்ம பலம் பெருகும். எடுக்கும் முயற்சியில் சில தடைகள் வந்தாலும் வெற்றி நிச்சயம். எதிர்பார்த்த இடத்தில் இருந்து விரும்பிய உதவிகள் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் நிலவிய நெருக்கடிகள் சங்கடங்கள் குறையும். பதவி உயர்வு இடமாற்றம் போன்றவற்றில் இருந்த நடைமுறை சிக்கல்கள் சீராகும்.
அலுவலகத்தில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும். தொழில் போட்டிகளை சமாளிக்கும் திறமை கூடும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ அதை பிரபஞ்சம் வழங்கும். நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளும் போது நினைத்தது நினைத்தபடியே நடக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடிய நேரம் உள்ளது.
29.9.2025 அன்று 3.55 காலை முதல் 1.10.2025 அன்று மதியம் 2.27 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் ஆடம்பரச் செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடம் யோசித்துப் பேச வேண்டும். புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமையில் மகாவிஷ்ணுவை வழிபட தனவரவில் நிலவிய தடைகள் அகலும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406