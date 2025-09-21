என் மலர்
ரிஷபம்
வார ராசிபலன் 21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் சுகஸ்தானத்தில் கேதுவுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். சோர்வான பலவீனமான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். ஆரோக்கியம் தொடர்பான பாதிப்புகள் வரலாம். சொத்துக்கள் விஷயத்தில் மன உளைச்சல் ஏற்படலாம். சிலர் சொத்துக்களின் பராமரிப்பு பணியில் ஈடுபடலாம்.
தொழில் மூலம் நல்ல வருமானம் வரும். தீபாவளிக்கு சற்றேறக் குறைய ஒரு மாதம் மட்டும் இருப்பதால் நம்பகமற்ற விளம்பரங்களை நம்பி பொருளுக்கு பணம் கட்டி ஏமாறலாம். பிள்ளைகளின் கல்வி, திருமணம் தொடர்பான முயற்சிகளில் நல்ல திருப்பம் உண்டாகும். மாணவர்கள் நல்ல சிந்தனையை வளர்த்துக் கொள்வது அவசியம்.
சிலருக்கு தீபாவளி முடிந்தவுடன் வேலை மாற்றம் செய்யும் எண்ணம் வரலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் அது கானல் நீராக மறைந்துவிடும். நவராத்திரி காலங்களில் சுமங்கலிப் பெண்களுக்கு மங்களப் பொருட்கள் வழங்க மங்களம் பெருகும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406