என் மலர்
விருச்சகம்
வார ராசிபலன் 17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
சுதந்திரமாக செயல்படும் வாரம். பொதுவாக ராசி மற்றும் லக்னத்தை எந்த கிரகமும் பார்க்காமல் இருப்பது நல்லது. ராசியை எந்த கிரகமும் பார்க்க வில்லை. எந்தக் மனபாரமும் இல்லாமல் சிந்தித்து நிதானமாக செயல்படுவீர்கள். பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் இணைவார்கள். ஆடம்பர விழாக்களில் கலந்து கொள்வீர்கள்.
நண்பர்கள், உறவினர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். உங்கள் வாக்கிற்கு மதிப்பு, மரியாதை உண்டாகும். துணிச்சல் அதிகரிக்கும். கணவன்-மனைவி இடையே நிலவிய சின்னச் சின்ன மன ஸ்தாபங்கள் முடிவிற்கு வரும். புத்திர பாக்கியம் தடைபட்டவர்கள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையை அணுக உகந்த காலம். நிலுவையில் உள்ள பாக்கிகள் வசூலாகும்.
பழைய கடன்களையும், சிக்கல்களையும் தீர்க்கும் நிலை உருவாகும். திருமண வாய்ப்பு தேடி வரும். பிள்ளைகளுக்கு கல்வி ஆர்வம் கூடும். ஆயுள் பயம் அகலும். 18.8.2025 அன்று மதியம் 2.40 முதல் 20.8.2025 அன்று மாலை 6.35 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் பேச்சுத் திறமையால் எதையும் சமாளிக்க முடியும். தேவையற்ற கோபத்தை குறைத்தால் பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படாது. முருகன் வழிபாட்டால் ஏற்றமான பலன்களை அடைய முடியும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406