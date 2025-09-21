என் மலர்
தனுசு
வார ராசிபலன் 21.9.2025 முதல் 27.9.2025 வரை
செயல்களில் வெற்றி கிடைக்கும். பாக்கியாதிபதி சூரியன் கர்மஸ்தான அதிபதி புதனுடன் தொழில் ஸ்தானத்தில் இணைவது தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் ஆகும். இதுவரை முடங்கி கிடந்த அனைத்து திறமையும் வெளிப்படும். மனமும் உடலும் ஒன்றுபட்டு செயல்வேகம் கூடும். உபரி லாபத்தை சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யும் எண்ணம் உருவாகும்.
திருமணத்தடை அகலும். மனதிற்குப் பிடித்த நல்ல வரன் அமையும். அரசாங்க காரியங்களில் இருந்த தடை தாமதங்கள் அகலும். தந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அகலும். குலதெய்வ வழிபாட்டில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பெற்றோர்கள் பெரியோர்கள் முன்னோர்களின் நல்லாசிகள் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு தாய் வழி சொத்துக்கள் நகைகள் பணங்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளது.
இதுவரை புத்திர பாக்கியத்தில் நிலவிய தடைகள் அகலும். செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையை அணுகியவருக்கு குலதெய்வ அருளால் இயற்கையாகவே குழந்தை பிறக்கும். நவராத்திரி காலங்களில் படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் வழங்கவும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
