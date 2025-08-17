என் மலர்
தனுசு
வார ராசிபலன் 17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
அனைத்து விதமான நற்பலன்களும் நடக்கும் வாரம். 9ம்மிடமான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சூரியன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். பலருக்கு புதிய தொழில் எண்ணம் வரும். வருமானம் பல மடங்குபெருகும். புதிய தொழில் துவங்கும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் கணிதம் சார்ந்த தொழில்கள், வங்கி தொழில், ஜோதிடம், காலி நில விற்பனை, நடிப்பு தொழில், புத்தக விற்பனை, வெளிநாட்டு பொருள் இறக்கு மதி, கமிஷன் தொழில் செய்யலாம்.
வேலை தேடிக் கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு விரும்பிய வேலை கிடைக்கும். சமூக நலச் சங்கங்களில் பதவி கிடைக்கும். பல வருடங்களாக தடைபட்ட திருமண முயற்சியில் சாதகமான திருப்பம் ஏற்படும். மறு விவாக முயற்சி வெற்றி தரும். வெளிநாட்டு குடியுரிமை கிடைக்கும். தந்தையுடன் நல்லுறவு ஏற்படும்.
நண்பர்கள் மூலம் நன்மைகள் உண்டாகும். 20.8.2025 அன்று மாலை 6.35 முதல் 22.8.2025 அன்று காலை 12.16 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி கால விரயம் செய்வீர்கள். உடல் நலமும் மனநலமும் பாதிக்கப்படலாம். பண விசயத்தில் யாரையும் நம்பாமல் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும். வியாழக்கிழமை ஸ்ரீ சாய் பாபாவை வழிபடவும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406