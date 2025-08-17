Live
      முகப்பு » ராசிபலன் - Rasi Palan மீனம் மீனம் - வார பலன்கள்

      மீனம்

      வார ராசிபலன் 17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை

      17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை

      தடைகள் விலகும் வாரம். அதிர்ஷ்டம் பற்றி கூறும் பஞ்சம ஸ்தானத்தில் அஷ்டமாதிபதி சுக்கிரன் புதனுடன் இணைந்து நிற்பதால் திடீர் அதிர்ஷ்டம் உங்களை வழிநடத்தும். தடைகள் விலகி மன நிம்மதி கூடும். பங்குச் சந்தை மற்றும் யூக வணிகம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக செயல்படும். இதுவரை அரசுவழி ஆதாயம், உத்தியோகத்தில் இருந்து வந்த தடை தாமதங்கள் சரியாகி விடும்.

      ஏதேனும் காரணத்தால் இதுவரை ஊதியம் வராமல் தடைபட்டு இருந்தால் மொத்தமாக வந்து விடும். மந்தமான தொழில் சூடு பிடிக்கும். இரவு பகல் பார்க்காமல் கடுமையாக உழைப்பீர்கள். செலவுகள் அதிகரிக்கும். அதற்கு தகுந்த வரவும் இருக்கும். வங்கிக் கடன் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. முன்னோர்களின் பரம்பரை வியாதிகளின் பாதிப்பு இருக்கும்.

      உடல் ஆரோக்கியத்தில், உணவு விசயத்தில் அக்கறையும் கவனமும் தேவை. கை, கால் முட்டி வலி வேதனைகள் குறையும். வைத்தியம் பலன் தரும். சகோதரர் வகையில் வரவு உண்டு. திருமண வாழ்க்கையில் விவாகரத்து பெற்ற ஆண், பெண்களுக்கு மறுமணம் நடைபெறும். கணவன்-மனைவி ஒற்றுமை கூடும். தினமும் ஸ்ரீ ருத்ரம் கேட்கவும்.

      `பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

