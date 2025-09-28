என் மலர்
துலாம்
வார ராசிபலன் 28.9.2025 முதல் 4.10.2025 வரை
சுதிர சொத்துக்கள் சேரும் வாரம். ராசியில் உள்ள செவ்வாயை குரு பகவான் பார்க்கிறார். இது குரு மங்கள யோகமாகும். இதுவரை சொத்துக்கள் இல்லாதவர்களுக்கும் சொத்து சேரும். சிலருக்கு அரசாங்கத்தின் மூலம் இலவச வீடு மனைகள் கிடைக்கலாம். விற்க முடியாமல் கிடந்த பழைய குடும்ப சொத்துக்களை விற்று புதிய சொத்துக்கள் வாங்கலாம்.
புத்திர பாக்கியத்தில் நிலவிய தடைகள் நீங்கி கர்மம் செய்ய புத்திரன் பிறப்பான். பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து மருமகன், மருமகள் வரக் கூடிய அமைப்பு உள்ளது. கலைத் துறையினருக்கு திறமைக்கேற்ற புகழும், கவுரவமும் கிடைக்கும். கணவன்-மனைவிக்குள் எற்பட்ட கருத்துவேறுபாடு குறையும்.
ஆன்மீக நாட்டம் உண்டாகும். பணம் பல வழிகளில் வந்தாலும் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். திட்டமிட்டு செயலாற்றினால் காரிய வெற்றி உண்டாகும். இல்லத்தில் நடைபெறும் சுப நிகழ்வுகள் மன மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு புதிய தொழில் சிந்தனை உண்டாகும். புரட்டாசி மாதம் மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவதால் கர்ம வினை தாக்கம் குறையும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
