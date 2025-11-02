என் மலர்
வார ராசிபலன் 2.11.2025 முதல் 8.11.2025 வரை
துலாம்
சுறுசுறுப்பாகவும் பரபரப்பாகவும் செயல்படும் வாரம். ராசியில் ஆட்சி பலம் பெற்ற சுக்கிரனுடன் நீச்சபங்க ராஜயோகம் பெற்ற சூரியன் சஞ்சரிக்கிறார். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். மன அமைதி கூடும். வளர்ச்சிக்கான பாதை தென்படும். முக்கிய தேவைகளுக்கு பண வரவு இருக்கும். விரும்பிய கடன் தொகை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த பிரச்சினைகள் குறையும். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவியாக இருப்பார்கள். பாகப்பிரிவினை சுமுகமாகும். கலைத் துறையினருக்கு திறமைக்கேற்ற புகழும், கவுரவமும் கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு புதிய தொழில் சிந்தனை உதயமாகும். திருமண வயதில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல இடத்தில் திருமணம் நிச்சயமாகும். வழக்குகளில் திருப்பம் உண்டாகும். 6.11.2025 பகல் 11.47 முதல் 8.11.2025 பகல் 11.14 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் நெருங்கிய நண்பர்கள் உறவுகளிடம் பக்குவமாக நடந்து கொள்ளுங்கள். அதனால், தேவையற்ற பிரச்சினைகள் மற்றும் கருத்து வேறுபாட்டை தவிர்க்கலாம். தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வதால் ஆத்ம பலம் கூடும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406