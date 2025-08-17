என் மலர்
சிம்மம்
வார ராசிபலன் 17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
17.8.2025 முதல் 23.8.2025 வரை
சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன் ஆட்சி பெற்று கேது உடன் இணைகிறார். இது கிரகண தோஷ அமைப்பாகும். பணியில் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். பேச்சில் நிதானமும் கவனமும் தேவை. அடிக்கடி கை கால்களில் உடம்புகளில் வலி இருந்து கொண்டே இருக்கும்.
சிலருக்கு புனித தலங்களுக்கு சென்று வரும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தும் ராகு, கேதுக்கள் எதிர்பாராத சறுக்கலையும் ஏற்படுத்தும், வீண் பழிக்கு ஆளாக நேரும் என்பதால் சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்களை செய்யக்கூடாது. பண விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
தொழிலில் வெற்றியும், மேன்மையும் லாபமும் உண்டாகும். தேவைக்கு மீறிய கடனை தவிர்க்க வேண்டும். சுய ஜாதக பரிசீலனைக்கு பிறகு வேலை மாற்றம் செய்வது நல்லது. காது, மூக்கு தொடர்பான நீண்ட நாள் பிரச்சிினைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சையில் தீர்வு கிடைக்கும். காலதாமத திருமணம் நல்லது. சிவ வழிபாடு செய்தால் சுப பலன்கள் இரட்டிப்பாகும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
