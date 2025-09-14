என் மலர்
கடகம்
வார ராசிபலன் 14.9.2025 முதல் 20.9.2025 வரை
14.9.2025 முதல் 20.9.2025 வரை
கஷ்டங்கள் விலகி நன்மையே நடக்கும் வாரம். கடக ராசிக்கு முக்கிய கிரகங்கள் சாதகமாக இருப்பதால் அறிவாற்றல் திறமை அதிகமாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் நிலவும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு இழந்த வேலை கிடைக்கும். பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு போன்ற நல்ல செய்திகள் உண்டு. எப்படி உழைத்தாலும் லாபமில்லை என்று சங்கடப்பட்டு வந்த நிலை மாறும்.
எதிர்பார்த்த இடங்களிலிருந்து பணம் வரும். சிலர் புதிய தொழில் கிளைகள் திறக்க வாய்ப்பு உள்ளது. உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவும், ஆதாயமும் கிடைக்கும். மாமனாருடன் ஏற்பட்ட மன ஸ்தாபம் விலகும். ஆவணங்கள் தொடர்பான வம்பு, வழக்குகள் சாதகமாகும். உடல் நிலையிலிருந்த பாதிப்புகள் அகலும். அரசு வேலை முயற்சி கைகூடும்.
கல்லூரி படிப்பு தடைபட்டவர்கள் மீண்டும் தொடர முடியும். எதிரிகள் வழியாக ஏற்பட்ட சங்கடங்கள் தீரும். அரசியல்வாதிகளுக்கு பெயர் புகழ் அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு தாய் வழிப் பாட்டியின் நகைகள், பணம், பட்டுப் புடவைகள் சீதனமாக கிடைக்கும். மகாளய பட்ச காலங்களில் புனித நீர் நிலைகளில் நீராடுவதால் பாவங்கள் குறைந்து புண்ணிய பலன்களை அதிகரிக்கும்.
`பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406