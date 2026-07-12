மேஷம்- 2026 வார ராசிபலன் 12.7.2026 முதல் 18.7.2026 வரை

முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டாகும் வாரம். மேஷ ராசிக்கு கேந்திரம் திரிகோணம் பணபர ஸ்தானம் என முக்கிய அமைப்புகள் மிகச் சாதகமாக உள்ளது. கசந்த காலங்கள் இனி வசந்த காலமாக மாறப்போகிறது. இதுவரை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்த தடை தாமதங்கள் அனைத்தும் விலகி இன்பங்கள் கூடி வரும். சொந்த முயற்சியில் வெற்றி வாய்ப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள். முறையாக திட்டமிட்டு இந்த ஆடி மாதத்தில் செயல்பட்டால் எண்ணங்கள் கனவுகள் லட்சியங்கள் அனைத்தும் செயலாக்கம் பெறும். வெளியூர், வெளிநாட்டு பயணங்களால் அலைச்சல் இருந்தாலும் ஆதாயமும் உண்டு. அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த வருமானம் எதிர் பார்க்கலாம் அதிர்ஷ்டம் உங்களைத் தேடி வரும். அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் கூடும். அதிர்ஷ்ட பணம், பொருள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வேலையில் இருந்த சிரமங்கள் குறையும். சிலர் சிறு தொழில் புதியதாக கற்று அது சார்ந்த தொழில் ஆரம்பிக்கலாம். வெளிவட்டாரத்தில் செல்வாக்கு, சொல்வாக்கு அதிகரிக்கும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அம்மன் வழிபாடு செய்யவும்.