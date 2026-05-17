ராசிபலன்

மீனம் - வார ராசிபலன் 17.5.2026 முதல் 23.5.2026 வரை

எதையும் சமாளிக்கும் ஆற்றலும் நம்பிக்கையும் பெருகும் வாரம். ராசி அதிபதி குரு ஜூன் 2 முதல் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெறப்போகிறார். மன தைரியம் அதிகரிக்கும். எதையும் லகுவாக சமாளித்து வெற்றி நடை போடுவீர்கள். செயல்களில் வெற்றி மிளிரும். தோற்றம் பொலிவு பெறும். ஆளுமைத்திறன், புகழ், பெருமை செயலாக்கம் அதிகரிக்கும். வேலையில் திறமை கூடும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த நல்ல காரியங்கள் கைகூடி வரும்.

இதுவரை தயங்கிக் கொண்டு இருந்த பல செயல்களில் அதிரடியாக இறங்கி செயலாற்றுவீர்கள். பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் சரளமாகும். ராசிக்கு குரு பார்வை வந்தவுடன் அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு அதிர்ஷ்ட நிகழ்வு உண்டு. வேலை செய்யும் இடத்தில் இதுவரை இருந்த மன சஞ்சலங்கள் அகலும். வரா கடன்கள் வசூல் ஆகும். அடமான சொத்துக்கள் நகைகளை மீட்க கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும். ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயரை வழிபட வாழ்க்கையில் நல்ல திருப்பங்கள் உண்டாகும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்' ஐ.ஆனந்தி, செல்: 98652 20406

