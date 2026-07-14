பெண்களுக்கான கூலா ஸ்டைலானா ஜீன்ஸ் பேண்ட்கள்...

Maalaimalar
உயரமான இடுப்புப் பகுதி மற்றும் அகன்ற கால் கொண்ட தளர்வான ஜீன்ஸ் ஆகும். வசதிக்கும், மேம்பட்ட மற்றும் நவீன தோற்றத்திற்கும் இது ஒரு சிறந்த தேர்வு.
இது இடுப்பில் இறுக்கமாகவும், கால்களில் வளைவாகவும், கணுக்காலில் குறுகலாகவும் இருக்கும் ஒரு நாகரீகமான, வசதியான பாணியாகும்.
உடலோடு ஒட்டிய ஆடைகளுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும். நேர்த்தியான வடிவமைப்புள்ள கிராப் டாப்களுக்கு கச்சிதமாகப் பொருந்தக்கூடிய கிளாசிக் மாடல் ஆகும்.
கால்களை நீளமாகக் காட்டி ஒரு வசீகரமான தோற்றத்தை வழங்கும் நவீனமயமாக்கப்பட்ட ஸ்டைல்.
எந்தவொரு ஆடைக்கும் சிரமமின்றி ஒரு பிரகாசமான மற்றும் உயர்தரமான தோற்றத்தை அளிக்கும்.
இடுப்புப் பகுதியில் கச்சிதமாகவும் (High-rise), முழங்காலுக்குக் கீழே அழகான அகலமான வடிவமைப்பையும் கொண்டது. இது கால்களை நீளமாகக் காட்டுவதற்கு ஏற்றது.