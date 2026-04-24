பூ போன்ற இட்லி செய்யணுமா?... இதோ உங்களுக்காக சில டிப்ஸ்...

* நல்ல தரமான உளுந்தம்பருப்பும் இட்லி அரிசியும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
* அரிசி : உளுந்து 4:1 என்ற விகிதம் சரியானது.
* உளுந்தை தனியாகவும், அரிசியை தனியாகவும் ஊற வைக்கவும்.
* அரைக்கும்போது குளிர்ந்த நீர் பயன்படுத்தினால் மாவு சூடாகாது.
* உளுந்தை மிகவும் நன்றாக, வழுவழுப்பாக அரைக்க வேண்டும்.
* அரிசியை சற்று கரகரப்பாக அரைத்தால் இட்லி மென்மையாகும்.
* அரைக்கும்போது ஒரு கைப்பிடி அவல் சேர்த்தால் இட்லி மிருதுவாகும்.
* உளுந்து ஊற வைக்கும்போது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் சேர்த்து ஊற வைத்தால் நல்ல நுரை வரும்.
* மாவை அதிகமாக கெட்டியாகவோ, அதிகம் தண்ணீராகவோ விட வேண்டாம்.
* மாவைக் கலக்கும்போது கையைப் பயன்படுத்தினால் நல்ல புளிப்பு வரும்.
* மாவை வெப்பமான இடத்தில் 8 முதல் 10 மணி நேரம் புளிக்க வைக்கவும்.
* புளித்த மாவை அதிகமாக கிளற வேண்டாம்.
* இட்லித் தட்டில் சிறிது எண்ணெய் தடவி ஊற்றவும்.
* மாவை தட்டில் ஊற்றியவுடன் உடனே வேகவைக்கவும்.
* இட்லி வேகும்போது தீ மிதமானதாக இருக்க வேண்டும்.
* 10-12 நிமிடம் ஆவியில் வேகவைத்தால் போதும்.
* வேகவைத்ததும் உடனே எடுக்காமல் 2 நிமிடம் காத்திருக்கவும்.
* உளுந்தை அரைக்கும் முன் 10 நிமிடம் பிரிட்ஜில் வைத்தால் நன்றாக நுரை வரும்.
* மிக்சியில் அரைக்கும்போது இடைவெளி கொடுத்து அரைக்கவும், சூடு ஏறாது.
* மாவு அரைத்த உடனே உப்பு சேர்க்காமல், புளித்த பிறகு சேர்ப்பது நல்லது.
* இட்லி மாவில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்தால் மென்மை கூடும்.
* இட்லி மாவில், ஒரு கைப்பிடி அளவு சமைத்த சாதம் சேர்த்தால் இட்லி பஞ்சு போல் வரும்.
* இட்லி கொப்பரையில் தண்ணீர் கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகே தட்டுகளை உள்ளே வைக்க வேண்டும்.
* அதிக நேரம் வேகவைத்தால் இட்லி கடினமாகிவிடும். நேரம் முக்கியம்.
* இட்லி மாவை பிரிட்ஜில் வைக்கும் முன் நன்றாக புளிக்க வைத்திருக்க வேண்டும்.
* பிரிட்ஜில் வைத்த மாவை பயன்படுத்தும் முன் அறை வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வரவும்.
* உளுந்து பழையதாக இருந்தால், ஒரு சிட்டிகை மட்டும் ஆப்ப சோடா சேர்க்கலாம்.
* இட்லி மாவை தினமும் மெதுவாக கலக்கினால் அதன் தரம் நீடிக்கும்.
* காஸ்ட் அயன் எனப்படும் இரும்பு பாத்திரத்தில் இட்லியை வேகவைத்தால் சுவை கூடுதலாக இருக்கும்.
* புதிய மாவை பழைய மாவுடன் கலந்தால் நன்கு புளிக்கும், சுவையும் சிறப்பாக இருக்கும்.