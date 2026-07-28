தமிழ்நாட்டின் ஸ்பெஷல் பலகாரங்கள்..

Maalaimalar
பச்சரிசி மாவு மற்றும் வெல்லம் கொண்டு செய்யப்படும் பாரம்பரிய இனிப்பு.
திருவையாறு பகுதியில் மிகவும் புகழ்பெற்ற பாசிப்பருப்பு மற்றும் நெய் சேர்ந்த இனிப்பு.
கடலை மாவு, சர்க்கரை மற்றும் நெய் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் சுவையான பலகாரம்.
அரிசி மாவு மற்றும் உளுந்து மாவு சேர்த்துச் செய்யப்படும் மொறுமொறுப்பான பலகாரம்.
உப்பு சீடை மற்றும் இனிப்பு சீடை எனச் சிறு உருண்டைகளாகச் செய்யப்படும் பாரம்பரிய தின்பண்டமாகும்.
அரிசி மாவு, கடலைப்பருப்பு மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்துத் தட்டையாகத் தயாரிக்கப்படும் கார வகையாகும்.