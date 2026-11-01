உலகமே வியக்கும் நம் தமிழ் மண்ணின் பெருமைகள்!

Maalaimalar
ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான இலக்கிய, இலக்கணப் பாரம்பரியத்தைக் கொண்டது தமிழ் மொழி.
தஞ்சை பெரிய கோயில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், ராமேஸ்வரம் கோயில் என உலகையே வியக்க வைக்கும் கட்டிடக்கலை அதிசயங்கள் தமிழகத்தின் பெருமைகள்.
ஜரிகை வேலைப்பாடுகள், பாரம்பரிய வடிவமைப்புகளுடன் காஞ்சிபுரம் பட்டுப்புடவைகள் தமிழகத்தின் நெசவுக் கலையை உலகிற்கு எடுத்துரைக்கின்றன.
தமிழர்களின் வீரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் பறைசாற்றும் விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டு
இட்லி, தோசை, பொங்கல், கம்பங்கூழ், செட்டிநாடு உணவுகள் என ஒவ்வொரு பகுதியும் தனித்துவமான உணவுப் பாரம்பரியத்தைக் கொண்டுள்ளது.
ஊட்டி, கொடைக்கானல், கன்னியாகுமரி, குற்றாலம், ஏற்காடு என மலைகள், அருவிகள், கடற்கரைகள் தமிழகத்தின் இயற்கை அழகை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், சிலம்பாட்டம், தெருக்கூத்து, மயிலாட்டம் போன்ற கலைகள் தமிழர்களின் கலாச்சார அடையாளங்களாகத் திகழ்கின்றன.
இயற்கைக்கும் சூரியனுக்கும் கால்நடைகளுக்கும் நன்றி செலுத்தும் தமிழர்களின் அறுவடைத் திருநாள் பொங்கல்.
ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன் போன்ற மன்னர்களின் ஆட்சியும் கடற்படை வலிமையும் தமிழகத்தின் வரலாற்றுப் பெருமையை உலகறியச் செய்தன.
கல்வி, மருத்துவம், தொழில்நுட்பம், உற்பத்தி எனப் பல துறைகளில் முன்னேறி வரும் தமிழ்நாடு, பண்பாட்டுப் பெருமையையும் தொடர்ந்து பாதுகாத்து வருகிறது.
இது வெறும் நிலம் அல்ல... நம் அடையாளம்! நம் மொழி, நம் பண்பாடு, நம் பெருமை.