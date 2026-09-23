தமிழ்நாட்டின் மிகவும் பிரபலமான கோவில்கள் மற்றும் அவற்றின் ரகசியங்கள்!

Maalaimalar

தஞ்சை பெரிய கோவில்

ரகசியம்: 216 அடி கோபுரத்தின் நிழல் தரையில் விழாது!

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவில்

கல் தூண்களில் உள்ள துளைகள் வெவ்வேறு ராகங்களை உருவாக்குகின்றன.Chidambaram

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்

ரகசியம்: கருவறை அருகே வெற்றிடம் தான் கடவுள் - ஆகாய ரகசியம்.

திருவானைக்காவல்

ரகசியம்: லிங்கம் எப்போதும் தண்ணீரில் ஊறும் - நீர் தலம்.

திருவண்ணாமலை

ரகசியம்: மலையே சிவன், மகா தீபம் காற்றில் அணையாது - நெருப்பு தலம்.

திருநள்ளாறு

ரகசியம்: சனி தோஷம் போக்கும் No.1 தலம்.

வேதாரண்யம்

ரகசியம்: வேதங்களே பூட்டிய கதவை திருநாவுக்கரசர் திறந்த தலம்.

திருக்கழுக்குன்றம்

ரகசியம்: தினமும் 2 கழுகுகள் வந்து பிரசாதம் சாப்பிடும் மர்மம்.