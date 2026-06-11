"என் இனிய தமிழ் மக்களே... விடைபெற்றார் இயக்குநர் இமயம்!"

Maalaimalar
"அவரது பாராட்டு எனக்குக் கிடைத்த விருது!"
என் படங்களைப் பார்த்துவிட்டு அவர் போனில் பாராட்டிய வார்த்தைகள், நான் பெற்ற ஆகச்சிறந்த விருது - முதலமைச்சர் விஜய்
"எனக்கு முகவரி கொடுத்தவர்!"
16 வயதினிலே படம் மூலம் எனக்குத் திரையுலகில் நிரந்தர முகவரி தந்த அன்பான இயக்குநர் - ரஜினிகாந்த்
"பாசமுள்ள என் சினிமா அப்பா!"
பாஞ்சாலியாக என்னை உலகிற்குக் காட்டியவர். நடிப்பின் அரிச்சுவடியை எனக்குக் கற்றுத் தந்த என் குருநாதர் - ராதிகா சரத்குமார்
"அவரோடு நடித்தது என் வாழ்வின் பாக்கியம்!"
திருச்சிற்றம்பலம் படத்தில் அவரோடு தாத்தாவாக நடித்த அந்த நாட்கள் என் திரையுலக வாழ்வின் பொன்னான தருணங்கள் - தனுஷ்
"நிறைவேறாத இரட்டை ஜடைக் கனவு!"
நான் இரண்டு சடை பின்னிக் கொண்டு நடிப்பது போல ஒரு படம் பண்ணலாம் என்று என்னிடம் எப்போதும் கூறுவார்; அது கனவாகவே எஞ்சியிருக்கிறது - குஷ்பு
"அண்ணே என்று அழைக்க இனி யாரும் இல்லை!"
அண்ணே என்று அழைக்க இனி எனக்கு யாரும் இல்லை. பாரதிராஜாவின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன் - இளையராஜா
"என் அண்ணனை இழந்துவிட்டேன்!"
16 வயதினிலே படம் முதல் அவரோடு பயணித்தவன் நான். என் அண்ணன் இளையராஜாவுக்கு அவர் எப்படியோ, அதேபோல எனக்கும் அவர் ஒரு மூத்த அண்ணன். எங்கள் குடும்பத்தின் ஒரு தூண் சரிந்துவிட்டது - கங்கை அமரன்
"அப்பாவின் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றினேன்!"
மலேசியாவில் என் வீட்டில் தங்கியிருந்த போது, 'நான் இறந்துவிட்டால் என் உடலைச் சென்னை ஆடம்பரத்தில் வைக்காமல், நம் வத்தலகுண்டு பண்ணை நிலத்தில் தான் அடக்கம் செய்ய வேண்டும்' என்று என்னிடம் சத்தியம் வாங்கினார். அப்பாவின் அந்த ஆசைப்படியே அவரை மண்ணின் மடியில் கொண்டு வந்து சேர்த்துள்ளேன் - மகள் ஜனனி
"என்னைத் தனியாக விட்டுவிட்டுப் போயிட்டீங்களே!"
52 ஆண்டுகாலத் தம்பதியர் பந்தம் இன்றுடன் முடிந்தது. கடந்த ஆண்டு மகன் மனோஜின் மரணத்தால் உடைந்த எங்களை, இன்று அவரும் தனியாக தவிக்கவிட்டுச் சென்றுவிட்டார். என் வாழ்வின் ஒளியே அணைந்துவிட்டது போல் உள்ளது - மனைவி சந்திரலீலா