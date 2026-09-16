சூர்யா ஜோதிகா-வின் 20 வருட காதல்!

Maalaimalar

சினிமா பந்தம் நிஜத்திலும் அழகான தருணம்!

இருபது ஆண்டுகளாய் தொடரும் காதல் பயணம்

பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார் இவர்களின் காதல் கதையை!

"உயிரின் உயிரே..." உருக வைக்கும் காதல்!

விழி மூடி யோசித்தால்..." உந்தன் முகமே!

காதலின் உச்சமாய் வாழ்ந்து காட்டும் தம்பதி!

"உனக்கென நான்..." என வாழும் ஜோடி!

அன்பே அன்பே... நீ என் வானம்!

உயிர் ஆசை...உன்னோடு மட்டுமே என்றும்!

திரையிலும் நிஜத்திலும் என்றும் ஜோடிப் புறாக்கள்!

சில்லுனு ஒரு காதல் நிஜமான அற்புதம்!

சினிமா பந்தம் நிஜத்திலும் அழகான தருணம்!

காலம் கடந்தும் மாறாத பேரன்பின் அடையாளம்!

மாயாவி போல மனதை கவர்ந்த ஜோடி!

காக்க காக்க என்றே இணைந்த இதயங்கள்!

அன்றும்..இன்றும்..என்றும்..நம் காதல் மாறாதே!