வெயிலை சமாளிக்க சிம்பிள் டிப்ஸ்..

Maalaimalar
தண்ணி நிறைய குடிங்க! 💧
தாகம் எடுக்கலைனாலும் பரவாயில்லை, ஒரு நாளைக்கு 3 முதல் 4 லிட்டர் தண்ணி கண்டிப்பா குடிங்க. உடம்பு சூடாகாது.
காட்டன் டிரஸ் போடுங்க! 👕
கோடை காலத்துல காட்டன் டிரஸ் மட்டும் போட்டா ரொம்ப வேர்க்காது. காத்தோட்டமா இருக்கும், நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது.
தர்பூசணி சாப்பிடுங்க! 🍉
வெயில் நேரத்துல தர்பூசணி, வெள்ளரிக்காய் நிறைய சாப்பிடுங்க. இதுல நீர்சத்து அதிகமா இருக்குறதால உடம்பை வறண்டு போக விடாது.
குடை எடுத்துட்டுப் போங்க! ☂️
அவசரமா வெளில போகணும்னா மறக்காம குடை அல்லது தொப்பி எடுத்துட்டுப் போங்க. நேரடி வெயில் தலையில படக் கூடாது.
காரத்தைக் குறைங்க! 🌶️
வெயில் நாள்ல ரொம்ப காரமான, எண்ணெயில பொரிச்ச உணவுகளைக் குறைச்சுக்கோங்க. இது நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் உடம்பு சூட்டை அதிகமாக்கும்.
ரெண்டு முறை குளிங்க! 🛁
காலைல மட்டும் இல்லாம, நைட்டு தூங்கப் போறதுக்கு முன்னாடியும் ஒருவாட்டி குளிங்க. வேர்க்குரு வராம இருக்கும், தூக்கமும் நல்லா வரும்.
வெட் வைப்ஸ்! 🧻
முகம் வேர்த்து வழியும்போது துடைக்க, பையில் வெட் வைப்ஸ் அல்லது ஈரமான கர்ச்சிப் வச்சுக்கோங்க.
பழங்களை அப்படியே சாப்பிடுங்க! 🍎
ஜூஸா குடிச்சு சர்க்கரை சேர்க்கிறதை விட, பழங்களை அப்படியே மென்னு சாப்பிடுறதுதான் உடம்புக்கு நல்லது.
சன்ஸ்கிரீன் ரீ-அப்ளை! 🧴
வெளில ரொம்ப நேரம் அலையுறீங்கன்னா, 3 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை சன்ஸ்கிரீனை மீண்டும் முகத்தில் தடவுங்கள்.