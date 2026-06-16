குழந்தைகளின் வலுவான பற்களுக்கு சில டிப்ஸ்...

Maalaimalar
தினமும் காலை, இரவு என இரு வேளையும் பல் துலக்க வேண்டும்.
குழந்தையின் பற்கள் ஒன்றையொன்று தொட ஆரம்பித்த உடன் ஃப்ளோஸ் செய்யத் தொடங்குகள். ஆனால் உங்கள் மருத்துவரை கலந்தாலோசித்த பின்னரே இதைச் செய்யுங்கள்.
சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளை அடிக்கடி உட்கொள்வது பல் சொத்தை ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. எனவே உறங்குவதற்கு முன் பழச்சாறு, சோடா, குளிர்பானங்கள் மற்றும் சர்க்கரை கலந்த பால் ஆகியவற்றைத் தவிர்க்கவும்.
ஃபுளூரைடு கலந்த நீர் பற்சிப்பியை வலுப்படுத்துவதோடு, உணவுத்துகள்கள் மற்றும் பாக்டீரியாக்களைக் கழுவி அகற்றவும் உதவுகிறது.
குழந்தை உறங்குவதற்கு முன் தண்ணீர் மட்டும் கொடுங்கள். பால், இனிப்பு, பழச்சாறு ஆகியவை இரவு முழுவதும் அதன் பற்களில் தங்கி, பற்சிதைவை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
குழந்தையின் பற்களை நன்கு பராமரிக்க 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பரிசோதனைக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.