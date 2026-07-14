பிரியங்கா சோப்ராவின் லண்டன் டைரீஸ்...

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பிரியங்கா சோப்ரா லண்டனில் நடைபெற்ற விம்பிள்டன் போட்டியில், தனது குடும்பத்தினருடன் அரச குடும்பத்தினருக்கான ராயல் பாக்ஸில் கலந்துகொண்டார்.
அந்நிகழ்வில் டியோரிவியேரா வடிவமைத்த நேர்த்தியான, வடிவமைப்புடன் கூடிய வெள்ளை நிற ஹால்டர்-நெக் உடையை அணிந்து பிரியங்கா அனைவரையும் திகைக்க வைத்தார்.
சிவப்பு உடை அணிந்திருப்பவர் பிரியங்காவின் மாமியார் டெனிஸ் மில்லர்-ஜோனாஸ் மற்றும் மாமனார் பால் கெவின் ஜோனாஸ் சீனியர்.
சென்டர் கோர்ட்டில் பிரியங்காவின் குடும்பச் சுற்றுலாவின்போது, பென்ட்லி மோட்டார்ஸ் ஷோரூமிற்குச் சென்று வாகனத்தைப் பார்வையிட்ட போது இந்தப் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது.
2000-ஆம் ஆண்டில் இருவரும் முக்கிய சர்வதேச அழகிப் போட்டிகளில் பட்டம் வென்ற பிறகு, இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ஆல் இங்கிலாந்து கிளப்பில் பிரியங்கா சோப்ரா மற்றும் ஜோனாஸும் லாரா தத்தா இருவரும் சந்தித்தபோது எடுக்கப்பட்டது.
கணவர் நிக் ஜோனாஸ் மற்றும் மகள் மால்டி மேரியுடன் பிரியங்கா சோப்ரா.