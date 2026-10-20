தங்கம் வாங்கப் போறீங்களா? இந்த 5 விஷயங்களை மறந்துவிடாதீர்கள்!

Maalaimalar
நகை வாங்கும்போது 22 கேரட், 18 கேரட் போன்ற தங்கத்தின் தூய்மை அளவுகளைக் கவனியுங்கள். நீங்கள் வாங்கும் நகையின் கேரட் அளவு என்ன என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
தங்க நகையின் தூய்மையை உறுதிப்படுத்த BIS ஹால்மார்க் விவரங்களைச் சரிபாருங்கள். ஹால்மார்க் நகைகளில் உள்ள HUID எண்ணையும் BIS CARE செயலி மூலம் சரிபார்க்கலாம்.
தங்கத்தின் விலை மட்டுமல்லாமல், நகையின் செய்கூலி மற்றும் பிற கட்டணங்களும் மொத்த விலையை அதிகரிக்கலாம். வாங்குவதற்கு முன் செய்கூலி எவ்வளவு என்பதைத் தெளிவாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
சில நகைக்கடைகளில் சேதாரக் கட்டணமும் கணக்கிடப்படலாம். நகையின் எடைக்கு எவ்வளவு சேதாரம் கணக்கிடப்படுகிறது என்பதையும், அதற்கான கட்டணம் எவ்வளவு என்பதையும் விசாரியுங்கள்.
தங்கத்தின் எடை, தூய்மை, அன்றைய தங்க விலை, செய்கூலி மற்றும் வரிகள் போன்ற விவரங்கள் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்ட ரசீதைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். பின்னர் நகையை விற்கும்போதும் அல்லது மாற்றும்போதும் இது உதவியாக இருக்கும்.
தங்கம் வாங்குவது வெறும் ஆசை மட்டுமல்ல; அது ஒரு முக்கியமான செலவும் கூட. தூய்மையைச் சரிபார்த்து, கட்டணங்களை ஒப்பிட்டு, ரசீது பெற்ற பிறகே தங்கத்தை வாங்குங்கள்!