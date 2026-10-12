நவராத்திரியில் பொங்கும் சக்தி அருள்!

Maalaimalar
நவராத்திரி முதல் நாள்: மங்கலம் அருளும் மகேஸ்வரி!
நவராத்திரி இரண்டாம் நாள்: சவுபாக்கியம் அருளும் கவுமாரி!
நவராத்திரி மூன்றாம் நாள்: சுகபோகங்கள் அருளும் வராகி!
நவராத்திரி நான்காம் நாள்: செல்வச் செழிப்பருளும் மகாலட்சுமி!
நவராத்திரி ஐந்தாம் நாள்: அறிவாற்றல் தரும் வைஷ்ணவி!
நவராத்திரி ஆறாம் நாள்: இமயம் போல் உயர்வளிக்கும் இந்திராணி!
நவராத்திரி ஏழாம் நாள்: சரஸ்வதி- கலை ஞானத்தின் தேவி!
நவராத்திரி எட்டாம் நாள்: தீமையை வேரோடு அழிக்கும் நரசிம்மி!
நவராத்திரி ஒன்பதாம் நாள்: வெற்றி தரும் சாமுண்டி!
முப்பெரும் தேவிகள்