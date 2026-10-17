நவராத்திரி 7-ஆம் நாளின் சிறப்புகள்!

Maalaimalar
இன்றைய சப்தமி திதியில் நாம் வழிபட வேண்டிய அன்னை சாம்பவி தேவி!
இவர் ஞானம் தரும் சரஸ்வதி, கலைமகள் மற்றும் காலராத்திரி வடிவமாகத் திகழ்கிறாள்.
அன்னை இன்று வெண்தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கும் மிக அழகான கோலம்!
அன்னைக்கு மிகவும் பிடித்த மல்லிகை மற்றும் முல்லை,தாழம்பூ மற்றும் தூய்மையான தும்பை மலர்களாலும் அர்ச்சனை செய்யலாம்.
இவரை வணங்கினால் மாணவர்களுக்குப் படிப்பில் அதிக கவனமும், சிறந்த கல்வி ஞானமும் பெருகும்.
காலராத்திரி தேவி நம் மனதில் இருக்கும் பயம் மற்றும் அஞ்ஞான இருளை நீக்குவார்.
கைகளில் வீணை ஏந்தி, உலகிற்கே ஞானத்தை வழங்கும் தெய்வீகக் காட்சி.
இன்றைய வழிபாட்டால் வீட்டில் செல்வமும், மகிழ்ச்சியும் தடையின்றி நிலைத்திருக்கும்.
இன்றைய 7-ஆம் நாள் நவராத்திரி பூஜையில் பங்கேற்று அன்னையின் பேரருளைப் பெற்றிடுங்கள்!