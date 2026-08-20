மெனோபாஸ் காலத்தில்... சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

Maalaimalar
பெண்களுக்கு மெனோபாஸ் காலத்தில் உடல் எடை, எலும்பு ஆரோக்கியம், இதய நலம், தூக்கம் மற்றும் மனநிலையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.
மெனோபாஸ் நேரத்தில் யோகர்ட் உட்கொள்வது சிறந்தது. அது புரதம், கால்சியம் ஆகியவற்றை வழங்கி தசைகள், எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்தை வலுப்படுத்தும்.
பச்சைக் கீரைகள் நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்தவை.
சால்மன் மீனில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடியவை.
நார்ச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியமான தாவர கொழுப்புகளை ஆளி விதை வழங்கும்.
ஆரோக்கியமான உணவுமுறையுடன் உடற்பயிற்சி, போதுமான தூக்கம், மன அழுத்தக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றையும் பின்பற்றுவது முக்கியம்.