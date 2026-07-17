தேங்காயின் மருத்துவ குணங்கள்..

Maalaimalar
தேங்காயில் உள்ள லாரிக் அமிலம் பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் பூஞ்சை தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராடி நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கிறது.
தேங்காய் எண்ணெய் சருமத்தை ஈரப்பதத்துடன் வைக்கவும், காயங்கள் மற்றும் வறண்ட சருமப் பிரச்சனைகளைக் குணப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
இதில் உள்ள மீடியம் செயின் ட்ரைகிளிசரைடுகள் கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து, நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்கச் செய்து இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
தேங்காயில் உள்ள நார்ச்சத்துக்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்தி, நீண்ட நேரம் பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை அளிப்பதுடன், சோர்வைப் போக்க உதவுகிறது. தேங்காயில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் செல்லுலார் சேதத்தைத் தடுக்கின்றன.
வாழைப்பழம், ஆப்பிள் பழங்களில் உள்ளதைவிட அதிக புரோட்டீன் தேங்காயில் உள்ளது.