பல்லி விழும் பலன்கள் - கெளளி சாஸ்திரம்

Maalaimalar
இடதுபக்க தோள் - சுகபோகம் ஏற்படும்
வலதுபக்க தோள்- வெற்றி உண்டாகும்
இடதுபுற நெற்றி- புகழ் மற்றும் கீர்த்தி உண்டாகும்
வலதுபுற நெற்றி- லட்சுமி கடாட்சம் உண்டாகும்
வலது காது- நல்ல ஆயுளை குறிக்கும்
இடது காது- வியாபார உயர்வு கிடைக்கும்
கழுத்தின் இடதுப்பக்கம்- காரிய வெற்றி கிட்டும்
கழுத்தின் வலதுப்பக்கம்- பகை உண்டாகும்
இடது கை மணிக்கட்டு - நல்ல செய்தி வரும்
வலது கை மணிக்கட்டு- உடல்நலம் பாதிக்கபடும்
வலது பாதம் - நோய் ஏற்பட வாய்ப்பு
இடது பாதம் - துக்கம் நேரிட வாய்ப்பு
தலை - கெட்ட சகுனம், மற்றவர்களுடன் சண்டை, உறவினர்களின் மரணம், மனதில் குழப்பம்.